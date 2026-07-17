TV+ ile Açık Hava Sinema Geceleri Başlıyor

TV+, yaz akşamlarına açık hava sinemaları ile keyif katmaya devam ediyor. Sinema tutkunları, Yapı Kredi bomontiada ve Paribu Art’ta düzenlenecek “TV+ Açık Hava Sinema Geceleri” ile birbirinden güçlü ve iddialı filmleri izleyebilecek. TV+ ile Yapı Kredi bomontiada gösterimleri, bu yaz 21 Temmuz – 08 Eylül 2026 tarihleri arasında her Salı akşamı gerçekleşecek. Terminal Kadıköy’de yer alan Paribu Art’taki sinema gösterimleri ise 23 Temmuz – 10 Eylül 2026 tarihleri arasında her Perşembe yapılacak. Gösterim programının dikkat çeken filmleri arasında; 6 Oscar ödüllü One Battle After Another, Christopher Nolan’ın kült bilim kurgu klasiği Interstellar ve başrolünde Dakota Johnson ile Pedro Pascal’ın olduğu Materialists gibi çok konuşulan filmler yer alıyor.

Yapı Kredi bomontiada

21 Temmuz – DJ Ahmet

28 Temmuz – Wonka

04 Ağustos – Fabelmanlar (The Fabelmans)

11 Ağustos – Hayali Arkadaşlar (Imaginary Friends – If)

18 Ağustos – Şipşak Aile (Instant Family)

25 Ağustos – Lion

01 Eylül – Tetris

08 Eylül – Finch

Paribu Art Seansları:

23 Temmuz – Savaş üstüne Savaş (One Battle After Another)

30 Temmuz – Tetris

06 Ağustos – Finch

13 Ağustos – Lion

20 Ağustos – Barbie

27 Ağustos – Tam Bana Göre (Materialists)

03 Eylül – Yıldızlararası (Interstellar)

10 Eylül – Drama (The Drama)

İlanlar

