Georgi M. Unkovski’nin yönettiği ve Arif Jakup, Agush Agishev, Dora Akan Zlatanova, Aksel Mehmet, Selpin Kerim ile Atila Klince’nin oynadığı Dj Ahmet, 31 Ekim 2025’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kuzey Makedonya’nın Kocaali köyünde yaşayan Ahmet’in mizah, duygu ve müzik ile harmanlanmış hikâyesi. Makedonya’daki küçük bir Yörük köyünde, küçük kardeşi, babası ve koyunlarıyla birlikte yaşayan 15 yaşındaki Ahmet’in hayattaki en büyük tutkusu müziktir. Annesini kaybettikten sonra evi ve ailesinin tüm yükünü sırtlayan Ahmet, her şeye rağmen tutkusunu yaşayıp, sevdiği kıza kavuşabilecek midir?