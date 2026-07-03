Jane Austen’ın İkonik Başyapıtından Uyarlanan Aşk ve Yaşam’ın Türkçe Alt Yazılı İlk Fragmanını Yayınlandı

Türkçe alt yazılı ilk fragmanı yayınlanan Aşk ve Yaşam (Sense and Sensebility), Jane Austen’ın eserinden uyarlandı. Daisy Edgar Jones, Esme Creed Miles, Caitriona Balfe, Frank Dillane, George MacKay, Herbert Nordrum, Bodhi Rae Breathnach ve Fiona Shaw’ın oynadığı filmin yönetmenliğini Georgia Oakley üstleniyor. Aşk ve Yaşam, sevgi ve kız kardeşliği konu alan, büyüleyici, esprili ve son derece ilişkilendirilebilir bir hikâye.

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