Vahşinin Kalbi Filminin Teaser Afişi Paylaşıldı

Teaser afişi paylaşılan Vahşinin Kalbi’nde (Heart of the Beast) zorlu bir uçak kazasının ardından, Özel Kuvvetler subayı olan James Belmont (Brad Pitt) ve onun sadık savaş köpeği Odin, Alaska’nın geniş, ıssız ve vahşi doğasında mahsur kalırlar. Birlikte, sert doğa şartlarına karşı acımasız bir hayatta kalma mücadelesine girmek zorunda kalırlar. Ünlü yönetmen David Ayer imzalı Vahşinin Kalbi (Heart of the Beast), bir adam ile onun en sadık dostu arasındaki sarsılmaz sevgi bağını anlatan, şimdiye kadarki en büyük sınavlarıyla yüzleşirken keşfe çıkan, yoğun tempolu benzersiz ve heyecanlı bir macera – gerilim filmi.

Basın Bülteni

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