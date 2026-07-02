Bir Christopher Nolan Filmi Odyssey’den Yeni Fragman Paylaşıldı

Yeni fragmanı paylaşılan, ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın bir sonraki filmi Odyssey, dünyanın dört bir yanında, yepyeni IMAX film teknolojisiyle çekilmiş mitolojik bir aksiyon destanı olarak tanıtılıyor. Film, Homeros’un çok bilinen temel destanını ilk kez IMAX film ekranlarına taşıyor ve 17 Temmuz 2026’da tüm sinemalarda gösterime giriyor. Odyssey’de Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson ve Lupita Nyong’o, ayrıca Zendaya ve Charlize Theron rol alıyor. Odyssey, Emma Thomas ve Christopher Nolan tarafından Syncopy şirketleri için sinemaya uyarlandı. Bu destansı özel filmin yürütücü yapımcılığını ise Thomas Hayslip üstleniyor.

Basın Bülteni

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