Ayrıntı Yayınları Temmuz Kitapları

Ayrıntı Yayınları, 2026 Temmuz ayında satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Carol J. Adams’ın Burger, Daniel Guerin’in Ne Tanrı Ne Efendi: Anarşizm Antolojisi, Iris Murdoch’un Tek Boynuzlu At, Nancy Fraser’in Yamyam Kapitalizm: Demokrasi, Bakım Emeği ve Gezegen Sistem Tarafından Nasıl Mideye İndiriliyor ve Bizler Bu Konuda Ne Yapabiliriz?, Gülçin Özge Tan’ın İktidarın Cinsiyeti ve Ak Kadınlar adlı kitapları 2026 Temmuz ayında satışa sunulacak.Tek Boynuzlu At, denizden, kayalıklardan, uçurumlardan ve bataklıktan oluşan bir coğrafyada ve atmosferde geçiyor. Esaret ve özgürlük, aşk ve sadakat, iyilik ve kötülük gibi pek çok kavramı tartışmaya açıyor.

Burger



İktidarın Cinsiyeti ve Ak Kadınlar



Ne Tanrı Ne Efendi: Anarşizm Antolojisi



Tek Boynuzlu At



Yamyam Kapitalizm: Demokrasi, Bakım Emeği ve Gezegen Sistem Tarafından Nasıl Mideye İndiriliyor ve Bizler Bu Konuda Ne Yapabiliriz?

