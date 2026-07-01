37. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Yarışmalarına Başvurular Başladı

Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda 12 – 20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak 37. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun, Belgesel ve Kısa Film Yarışması için başvuru süreci bugün (01 Temmuz) başladı. Festival kapsamında 13 farklı ödül kategorisinde düzenlenecek ve yılın dikkat çeken yapımlarını Ankara’da ilk kez izleyiciyle buluşturacak olan Ulusal Uzun Film Yarışması’nın yanı sıra, yılın öne çıkan yapımlarına ev sahipliği yapacak Ulusal Belgesel Yarışması ile sinema öğrencileri ve genç yönetmenler için tüm kısa metraj film yapımlarına açık olacak Ulusal Kısa Film Yarışması için son başvuru tarihi 11 Eylül 2026 olarak belirlendi.

Basın Bülteni

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