En Güzel Cenaze Şarkıları Ekip Katılımlı Özel Gösterimi ile 16 Mayıs Cumartesi Günü Atlas 1948’de

Dünya prömiyerini 38. Uluslararası Tokyo Film Festivali’nde gerçekleştiren filmi En Güzel Cenaze Şarkıları özel gösterimi ile 16 Mayıs Cumartesi günü saat 19:30’da Atlas 1948’de seyircisiyle buluşuyor. Dünya prömiyeri ardından 36. Ankara Film Festivali’nden En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve SİYAD En İyi Film ve 45. İstanbul Film Festivali’nin “Yeni Bakışlar” yarışmasında En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödüllerini kazanan En Güzel Cenaze Şarkıları emekli öğretmen Saadet’in internette tanıştığı aşırı diplomalı Doktor Erol Ergüven’le yaşadığı duygusal ilişkinin etrafında şekillenen bir trajikomedi.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.