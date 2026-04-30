Saplantı Filminin Afişi Yayınlandı

Türkçe afişi yayınlanan Saplantı (Obsession) adlı korku – gerilim filmi 15 Mayıs 2026’da Universal Pictures tarafından vizyona çıkarılıyor ve sinemalarımızda gösterime sunuluyor. Filmin senaryosunu yazan Curry Barker aynı zamanda yönetmenliğini de üstleniyor. Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless, Andy Richter, Haley Fitzgerald, Darin Toonder ve Chloe Breen’in oynadığı 109 dakikalık korku filminde gizemli “One Wish Willow”ı kırarak hoşlandığı kişinin kalbini kazanmak isteyen umutsuz bir romantik dilediğini elde eder. Ancak kısa süre sonra bazı arzuların karanlık, tekinsiz ağır bir bedeli olduğunu keşfeder.

Basın Bülteni

