20 Yılın Ardından Devam Filmiyle Beyazperdeye Geri Dönecek Olan Şeytan Marka Giyer 2’nin Dünya Prömiyeri Canlı Yayınla 20 Nisan’ı 21 Nisan’a Bağlayan Gece Sadece Dısney+’ta

Disney+, 20th Century Studios imzalı Şeytan Marka Giyer 2 (The Devil Wears Prada 2) filminin kaçırılmayacak, yüksek moda temalı dünya prömiyerini canlı olarak yayınlanacak. Platform aboneleri, yılın en göz alıcı gecelerinden birine dünyanın dört bir yanından ön sıradan erişim imkanı bulacak. Yıldızlarla dolu etkinlik, filmin sinema gösterimi öncesinde, 20 Nisan’ı 21 Nisan’a bağlayan gece saat 00:30’da canlı yayınla sadece Disney+’ta yayınlanacak. Bu özel canlı yayın deneyimi, izleyicileri büyük bir filmin prömiyerinin heyecanına, ihtişamına ve kamera arkası ışıltısına her zamankinden daha fazla yaklaştıracak.

