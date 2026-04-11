Zeki Demirkubuz Masumiyet Filminde Güllü’yü Oynatmak İstedi

Türk Sineması’nın ilk bağımsız filmlerinden Masumiyet ile Altın Portakal ve Altın Koza En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Derya Alabora, yönetmen Zeki Demirkubuz’un filmde kendisine aslında Güllü’yü oynatmak istediğini söyledi. Ancak, farklı gelişen süreci, dijital mecrada yayınlanan, Cemre ile TBT’de anlattı. Kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan Masumiyet filmiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Derya Alabora, filmin o dönem için ne kadar cesur bir iş olduğunun altını çiziyor ve filmle kazandığı Altın Portakal ve Altın Koza ödüllerinin ardından yaşadığı güzel duyguları o günleri özlemle yâd ederek anlatıyor.

