13. Sinemasal Film Festivali Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sinemasal Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle 04 – 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında 4 farklı ilde düzenlenecek olan 13. Sinemasal Film Festivali ile on bin çocuk, genç ve yetişkine gerçek sinema deneyimi yaşatılacak. Sosyo – kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları ve ailelerini, sinemanın büyülü dünyasıyla tanıştıran Sinemasal, bu sene 13.sünü düzenlediği Sinemasal Film Festivali’nin son etabı için yola çıktı. 2013 yılından bu yana 77 farklı ilde 5,5 milyon çocuğun geleceğine sanat aracılığıyla katkıda bulunan Sinemasal, 10 bin çocuğa daha hayatlarında ilk kez gerçek film ve sinema deneyimi yaşatacak.

Basın Bülteni

