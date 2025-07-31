İthaki Yayınları 08 Ağustos Kitapları

İthaki Yayınları, 08 Ağustos’ta satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Sarah Perry’nin Melmoth, Jack London’un Yıldız Gezgini ve Seici Toda’nın Scientia adlı kitapları 08 Ağustos’ta satışa sunulacak. Yirminci yüzyıl Amerikan edebiyatının en sıra dışı ve tanınan kalemlerinden Jack London, doğa karşısında insanın iradesini ve sosyal adaletsizlikleri ele aldığı eserleriyle tanınır. Sert ama şiirsel anlatımı, gözlem gücü ve toplumsal duyarlılığıyla döneminin en etkili yazarlarından biri olarak kabul edilir. Felsefi derinliği, sınırları zorlayan özel karakterleri ve özgürlük arayışına getirdiği sarsıcı yorumlarla Yıldız Gezgini, Jack London’ın edebi mirasında önemli bir yere sahiptir.