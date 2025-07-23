David Moreau’nun yönettiği ve Olga Kurylenko, Philip Schurer, Julie Maes, Ange Dialot Nawasadio ile Jean Schatz’ın oynadığı Other, 01 Ağustos 2025’de A90 Pictures dağıtımıyla 2506 Sinema TV tarafından vizyona çıkarılıyor.

Annesinin ölümünün ardından çocukluğunun sessiz taşra evine dönen Alice, geçmişin izlerini takip etmeye başlar. Ancak ev artık bir yuva olmaktan çok uzaktır. Duvarlarına yerleştirilmiş gözetim kameraları, her hareketini izlemektedir. Geceler ilerledikçe, evin içinde yalnız olmadığını fark eder. Gölge gibi dolaşan karanlık bir varlık, Alice’i takip ederken onu, ailesiyle ilgili bir gerçekle yüzleşmeye zorlar.