Aşk Sokakta, 15 Ağustos’ta Sinemalarda

Yönetmenliğini Hasan Doğan’ın, üstlendiği Aşk Sokakta filmi, evleneceği gün büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İdil ile Rüzgâr’ın hikâyesini etkileyici bir dille beyazperdeye aktarıyor. Filmin başrollerini Burcu Kıratlı, Hasan Deniz Yaran, Adin Külçe, Cem Cücenoğlu, Binnur Şerbetçioğlu, Selahattin Taşdöğen, Yasemin Öztürk, Yüksel Ünal, Rüya Coriç ve Metehan Varol gibi sevilen oyuncular paylaşıyor. Filmde, İdil tam evleneceği gün aldatıldığını öğrenir. Sinirlenip gelin arabası ile kaçarken, yaptığı kaza sonucu hafızasını kaybeder. İdil’in yolu bir şekilde Rüzgâr ile kesişir. Rüzgâr ile İdil sokak sokak gezip İdil’in kim olduğunu araştırmaya ve öğrenmeye çalışırlar.

Basın Bülteni

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