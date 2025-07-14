Benim Eserim 6 Senaryo Yarışması Sonuçları Belli Oldu

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteği ile bu yıl Benim Eserim projesinin 6.sını gerçekleştirdi. SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz yaptığı açıklamada: “SETEM 22 yıldır yönetmen ve senaristlerin telif haklarını alabilmesi için çaba sarf ediyor.” dedi. Benim Eserim 6 Senaryo Yarışması’nda, birinciliği Çınar Taşdemir Musallat, ikinciliği Elvan Ezber Sihirli Rakamlar, üçüncülüğü ise Yener Şentürk Telif Bey adlı senaryolarıyla kazandılar. Yarışmada ayrıca yaratıcılığın teşvik edilmesi amacıyla Mansiyon Ödülü de verildi. Mansiyon ödülünü Melek Çelik Ay, Kahraman adlı senaryosuyla kazandı.

Basın Bülteni

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Ödüller:

Birincilik Ödülü: Çınar Taşdemir (Musallat)

İkincilik Ödüü: Elvan Ezber (Sihirli Rakamlar)

Üçüncülük Ödülü: Yener Şentürk (Telif Bey)

Mansiyon Ödülü: Melek Çelik Ay (Kahraman)