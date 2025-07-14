22. Akbank Kısa Film Festivali, 23 Mart – 02 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenleniyor. Yarışma bölümü son başvuru tarihi 19 Aralık 2025 Cuma olarak açıklanan festivalin Ulusal Yarışma bölümünde En İyi Kısa Film 150.000 TL’lik ödülün sahibi olacak. Ücretsiz düzenlenecek gösterim ve etkinliklerin İstanbul’un farklı noktalarındaki salonlarında yapılacak. festivalin bu yılki bölümleri Festival Kısaları, Dünyadan Kısalar, Kısadan Uzuna, Deneyimler, Belgesel Sinema, Perspektif, Özel Gösterim, Genç Bakışlar ve Forum’dan oluşuyor. Dünyanın önde gelen festivallerinden seçilen en iyi kısa filmler festival kapsamında İstanbullu sinemaseverlerle buluşacak.

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