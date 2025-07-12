Superman Koleksiyon Bileti Paribu Cineverse’te Sinemaseverleri Bekliyor

Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, sinema tutkusunu koleksiyon heyecanıyla buluşturmaya devam ediyor. Özel biletler, her film için ayrı ayrı tasarlanıyor ve yalnızca sınırlı sayıda üretiliyor. Spiderman, Lilo & Stiç ve F1 Filmi’nden sonra şimdi de Superman için özel olarak tasarlanan koleksiyon biletleri, bu Cuma vizyona girecek Superman filmiyle birlikte seçili Paribu Cineverse lokasyonlarında sinemaseverlere sunulacak. Koleksiyonun dördüncü halkasını oluşturan, çizgi roman tarihinin en ikonik pelerinine sahip Superman bileti, sinema keyfini bellekte kalıcı bir hatıraya dönüştürmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Basın Bülteni

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