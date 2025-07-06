Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i Buluşturan Filmin Okuma Provası Yapıldı

Son dönemin dikkat çeken projelerinde senarist ve oyuncu olarak yer alan Feyyaz Yiğit, usta oyuncu Haluk Bilginer ile yeni sezonda sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Gişe rekorları kıran bir Fransız yapımından uyarlama senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit’in birlikte yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Mert Baykal yer alıyor. 14 Kasım Cuma günü sinemada izleyicilerle buluşması planlanan film IMAX olarak vizyona giren ilk Türk yapımı olacak.

Basın Bülteni

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