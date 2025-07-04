İthaki Yayınları 10 Temmuz Kitapları

İthaki Yayınları, 10 Temmuz’da satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Philip K. Dick’in Yüksek Şatodaki Adam, Cuniçiro Tanizaki’ın Makioka Kızları, D. H. Lawrence’ın Yüzbaşı’nın Bebeği ve Tarık Dursun K.’ın Kayabaşı Uygarlığının Yükselişi ve Birdenbire Çöküşü adlı kitapları 10 Temmuz’da satışa sunulacak. Modern edebiyatın sınırları zorlayan ismi D. H. Lawrence, birey ile toplum arasındaki gerilimi derinlemesine ele alışıyla 20. yüzyılın en önemli yazarlarından biri kabul edilir. Yüzbaşı’nın Bebeği D. H. Lawrence’ın kısa kurmaca alanındaki ustalığını ortaya koyduğu, derinlikli, güzel bir psikolojik çözümleme, toplumsal eleştiriyi bir araya getirdiği önemli eseridir.