Merakla Beklenen Wicked: İyilik Uğruna Filminin Türkçe Alt Yazılı Birinci Fragmanı Paylaşıldı

Geçtiğimiz yılın küresel sinema kültürüne damga vuran ve tüm zamanların en başarılı Broadway film uyarlaması haline gelen Wicked, şimdi destansı, elektrik yüklü ve duygusal finaline Wicked: İyilik Uğruna ile ulaşıyor. Türkçe alt yazılı birinci fragmanı paylaşılan, Jon M. Chu’nun yönettiği, Akademi Ödülü adayı süperstarlar Cynthia Erivo ile Ariana Grande’nin başrolünde yer aldığı muhteşem kadro ile Oz’un cadılarının anlatılmamış hikâyesinin final bölümü başlıyor.

Basın Bülteni

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