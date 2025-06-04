Siyah Telefon 2 Filminin Türkçe Alt Yazılı İlk Fragmanı ve Afişi Yayınlandı

Dört yıl önce, 13 yaşındaki Fin, kaçıranını öldürüp kaçtı ve The Grabber’ın elinden kurtulan tek kişi oldu. Ama gerçek kötülük ölümü aşar. Ve telefon yeniden çalıyor. Türkçe alt yazılı ilk fragmanı ve afişi yayınlanan devam filminde, Ethan Hawke, kariyerinin en şeytani rolünde, The Grabber olarak geri dönüyor. İntikam almak Fin’in peşine düşerken, Fin’in küçük kız kardeşi Gwen’i de tehdit ediyor. Fin, esaretten sonraki hayatı ile mücadele ederken, 15 yaşındaki Gwen rüyalarında siyah telefondan çağrılar almaya ve Alpine Lake adlı kış kampında takip edilen üç oğlanla ilgili rahatsız edici görüntüler görmeye başlar.

Basın Bülteni

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