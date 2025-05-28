Jackie Chan’in Başrolünde Olduğu Karate Kid: Efsane Dövüşçüler, Ön Gösterimini Paribu Cineverse Kanyon’da Gerçekleştirdi

Jackie Chan’in başrolünde olduğu yılın merakla beklenen dövüş filmi Karate Kid: Efsane Dövüşçüler (Karate Kid: Legends) için Paribu Cineverse Kanyon’da vizyon öncesi ön gösterim düzenlendi. Jackie Chan, Ben Wang ve Ralph Macchio’lu usta oyuncu kadrosuyla vizyona girecek film, gerçekleşen ön gösterimde izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Karate Kid: Efsane Dövüşçüler (Karate Kid: Legends), Pekin’den New York’a taşınan dövüş sanatlarına yeteneği olan genç Li Fong’un hikâyesini anlatıyor. Li Fong, New York’a taşındıktan sonra yerel bir karate şampiyonunun istenmeyen ilgisini çeker ve Bay Han ve Daniel LaRusso’nun yardımıyla nihai karate yarışmasına katılmak için bir yolculuğa çıkar.

Basın Bülteni

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