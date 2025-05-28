28. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Açılış Töreniyle Başladı

“Benzersiz Kadınlar, Benzersiz Hikâyeler” temasıyla 28. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, Ankara Devlet Opera ve Balesi Opera Salonu’nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler’in sunduğu gecede festivalin onursal ödülleri sahiplerini buldu. SesVerSus A Capella müzik grubunun ve Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Kadın Sanatçıları’nın müzik dinletileriyle renklenen törende Hülya Darcan ve Gülşen Bubikoğlu’na Onur Ödülü, Mina Demirtaş’a Genç Cadı Ödülü, Başak Emre, Harika Uygur ve Bennu Yıldırımlar’a Bilge Olgaç Başarı Ödülleri takdim edildi.

Basın Bülteni

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