Aslı Atasoy’dan Dünyanın En Çok Kitap Kapağı Tasarlayan Sanatçısının Belgeseli

Gazeteci Aslı Atasoy, Kitabın Rüyası adını taşıyan belgeselinde dünyanın en çok kitap kapağı tasarlayan ismi sanatçı Birol Bayram’ın hikâyesini anlatıyor. Birol Bayram, 26 yılda ürettiği yaklaşık 6 bin kitap kapağı ile 63 milyon okura ulaşarak rekora imza atmış. Kitapta ayrıca sanat dünyamızdan Ahmet Ümit, Zeynep Atakan, Yekta Kopan, Mehmet Y. Yılmaz, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Sevengül Sönmez, Selçuk Altun, Tibet Sanlıman, Gamze Varım da görüşleri ile yer alıyor.

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