Ali Özgentürk’ü Kaybettik

Sinemamızın önemli yönetmen ve senaristlerinden Ali Özgentürk, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hayatını kaybetti. 04 Kasım 1945′de Adana’da doğan Ali Özgentürk, İstanbul Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı. Kamera asistanlığı yaparak sinemaya atılan Özgentürk, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney’e asistanlık yaptı. 1979 yılında çektiği ilk uzun metrajlı filmi Hazal ile adını duyurarak birçok ödül kazandı. Ali Özgentürk ayrıca Bekçi, At, Su da Yanar, Çıplak, Yer Çekimli Aşklar, Mektup, Sır, Kalbin Zamanı, Balalayka, Yengeç Oyunu, Görünmeyen adlı filmleri yönetti. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.