Önemsiz Biri 2 Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı

Bob Odenkirk, işkolik tetikçi Hutch Mansell rolüne, 2021’de ABD gişesinde bir numarayla açılan çıplak yumruk aksiyon gerilim filmi Önemsiz Biri’nin yeni bölümünde geri dönüyor. Rus mafyasıyla istemeden giriştiği olayların üzerinden dört yıl geçmişken, Hutch hâlâ suç örgütüne 30 milyon dolar borçludur ve bu borcu uluslararası suçlulara karşı aralıksız gerçekleştirdiği suikastlarla ödemektedir. İlk fragmanı yayınlanan Önemsiz Biri 2′de “İşinin” aksiyon kısmını sevse de, Hutch ve eşi Becca, artık tükenmiş ve birbirlerinden uzaklaşmış durumdadır. Bu yüzden çocukları ile birlikte kısa bir tatile gitmeye karar verirler.

Basın Bülteni

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