Ilya Naishuller’in yönettiği ve Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Aleksey Serebryakov ile Christopher Lloyd’un oynadığı Önemsiz Biri (Nobody), önümüzdeki aylarda UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir gece, banliyödeki evine iki hırsız girdiğinde Hutch, ciddi bir şiddeti önlemek umuduyla kendisini ve ailesini savunmayı reddeder. Yetişkin oğlu Blake’i hayal kırıklığına uğratır, karısı Becca ise kendisinden daha çok uzaklaşır. Olayın sonuçları Hutch’ın uzun zamandır bastırdığı öfkesini tetikler, içgüdülerini harekete geçirir ve onu karanlık sırları ve ölümcül yetenekleri ortaya çıkaran acımasız bir yola sürükler.