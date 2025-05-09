Gabby’nin Hayal Evi: Film’in İlk Fragmanı Yayınlandı

DreamWorks Animation, dünya çapında büyük ilgi gören Gabby’nin Hayal Evi dizisini şimdi Gabby’nin Hayal Evi: Film ile ilk kez sinemanın büyülü perdesine taşıyor. İlk fragmanı yayınlanan filmin, 2021 yılında başlayan dizisiyle çocuklar, Gabby ve arkadaşlarıyla birlikte Netflix’te, dünya çapında eğlenceli bir yolculuğa çıktı. Bu okul öncesi dizi, Gabby’nin hayal evindeki kedi karakterlerle dolu fantastik 09bir animasyon evreninde geçiyor.

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