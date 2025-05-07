4. Sinop Film Festivali Başlıyor: Büyük Ustalar Şehre Geliyor

4. Sinop Film Festivali, üç gün boyunca şehri sanatla buluşturacak. Nirengi Kültür Sanat Derneği tarafından T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, T. C. Sinop Valiliği ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu iş birliğinde düzenlenen film festivali, bu yıl da sinema heyecanını Sinop şehrinin sokaklarına taşıyacak. Türkiye’nin en kuzey ucunda, 09 – 11 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 4. Sinop Film Festivali’nde, yerel halk ve sinemaseverler bir araya gelirken Zeki Demirkubuz, Hatice Aslan, Müge Uğurlar ve Melisa Şenolsun gibi sinemamızın usta ve genç kuşaktan değerli isimleri yer alacak.

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