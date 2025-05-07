21. Kısaca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali Başladı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl 21.si düzenlenen Kısaca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali başladı. Genç sinemacıların, usta isimlerle de buluşma imkânı bulduğu ve yönetmen Derviş Zaim’in onur konuğu olarak katıldığı festivalde oyuncular Cengiz Bozkurt, Kenan Çoban, İsmail Hakkı Ürün, Sitare Akbaş, Mert Turak ve Rıdvan Aybars Düzey gibi tanınmış isimler öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Basın Bülteni

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