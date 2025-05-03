Sırrı Süreyya Önder’i Kaybettik

Sinemamız ve siyaset dünyamızın sevilen yönetmen, senarist, oyuncu ve milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 03 Mayıs 2025 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 07 Temmuz 1962 tarihinde doğan Önder sinemaya, senaryosunu yazdığı, yönettiği, rol aldığı Beynelmilel filmiyle başladı, ayrıca Sis ve Gece, Mar, Ejder Kapanı, Yeraltı, Ferahfeza, Düğün Dernek, İçimdeki Ses, Gerçek Kesit, İtirazım Var, Sur’da Devran adlı filmlerde oynadı. Önder’in cenazesi 04 Mayıs 2025 Pazar günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.