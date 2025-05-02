İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından “Keşif, Bilgi” ve “Aile” mottosuyla 27 – 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan İKÇÜ Film Festivali’nin bölümleri açıklandı. İKÇÜ Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirkıran’ın yönetmenliğini yürüttüğü etkinlik 4 gün boyunca coşku yaşatacak. Üniversitenin adını aldığı 17. yüzyıl coğrafyacı ve bilim insanı Kâtip Çelebi’nin keşif ve bilgiye verdiği önemi “Keşif ve Bilgi” mottosu, aileyi “Aile” mottosuyla temel alan festival, film gösterimlerinin yanı sıra panel, atölye, workshop ve film söyleşilerine de ev sahipliği yapacak.

Basın Bülteni

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