Dijital Detaylar’da Jüri Üyeleri Belli Oldu

Dijital Detaylar 5. Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali’nde jüri üyeleri belli oldu. Yönetmen Prof. Dr. Ceyhan Kandemir’in kurucu başkanlığını üstlendiği ve 08 – 10 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak olan festivalin jüri üyeleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Akademisyen Doç. Dr. Meltem Ünal Erzen, Belgesel Yönetmeni Savaş Güvezne, Akademisyen Dr. Cansu Özdenak, Yönetmen Mehmet Güleryüz, Belgesel Yönetmeni Mesut Gengeç ve Film Eleştirmeni Uğur Kıvanç Terzioğlu bu yılın en iyilerini belirlemek üzere görev aldılar.

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Tanıtım filmini izlemek için tıklayınız.

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Cansu Özdenak



Mehmet Güleryüz



Meltem Ünal Erzen



Mesut Gengeç



Savaş Güvezne



Uğur Kıvanç Terzioğlu

