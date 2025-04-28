Selim Özkurt’un Neden Senaryomu Final Draft ile Yazmalıyım? Adlı Kitabı Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık’tan Çıktı

Selim Özkurt’un Neden Senaryomu Final Draft ile Yazmalıyım? adlı yeni kitabı Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık Yayınları tarafından yayınlandı. Düz bir yazı programı veya ücretsiz web tabanlı senaryo şablonu ile yazılan senaryolar profesyonel film yapımlarında kullanılamaz. Üretime hazır hale getirmek için profesyonel bir programda yeniden yazılmaları ve karmaşık bir dönüştürme sürecinden geçmeleri gerekir. Final Draft’ta yazılan ve FDX formatında kaydedilen senaryolar profesyonel kullanıma hazırdır. Final Draft ile yazılan senaryolar dikkat çekicidir ve sunduğunuz yapımcı veya bir yarışmada okunma / değerlendirilme ihtimali daha yüksektir.