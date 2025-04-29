Büyük Heyecanla Beklenen Megan 2.0 Filminin Ana Afişi Paylaşıldı

Ana afişi paylaşılan Megan 2.0 filminde, Megan’ın arkasındaki, korku devleri, James Wan, Jason Blum ve yönetmen Gerard Johnstone, orijinal yaratıcı ekip, yapay zekâ kaosunda yepyeni bir çılgın bölümü yeniden başlatıyor. Megan, bir yapay zekâ harikası olarak, iki yıl önce kontrolden çıkıp öldürücü ve kusursuz koreografisiyle bir çılgınlığa kalkışmış ve ardından yok edilmiştir. Megan’ın yaratıcısı Gemma yüksek profilli bir yazar ve yapay zekânın hükümet denetimi konusunda savunucusudur. Bu arada, Gemma’nın yeğeni Cady, şimdi 14 yaşında, Gemma’nın aşırı korumacı kurallarına karşı isyan etmeye başlamıştır.

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