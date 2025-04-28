Yılın En Dokunaklı Hikâyesi Bi Umut’tan İlk Fragman Geldi

Felçli bir Rus gence on yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın yüreklere dokunan gerçek hayat hikâyesinden ilham alan Bi Umut’un ilk fragmanı yayımlandı. Fragman izleyenleri çok derinden etkilerken, Gülsüm Anne’nin Umut’la kurduğu sessiz ama sarsıcı bağ, büyük küçük herkesi içine çekiyor. Çekimleri Antalya’da süren Bi Umut filminden ilk görüntüler paylaşıldı. Yayımlanan fragman, doktorların ‘en fazla üç ay yaşar’ dediği, kimliği belirsiz ve ailesi bulunamayan bir Rus gencini, ‘Bi umut be doktor’ diyerek sahiplenen Kabadayı’nın ona yalnızca bir çatı değil, koşulsuz sevgiyle örülmüş bir yaşam sunmaya karar verdiği anları anlatıyor.

Basın Bülteni

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