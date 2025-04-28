Atilla Dorsay’ın Bir Kraliçeyle Dostluk ve Ayrılık Hikâyem Adlı Kitabı Profilkitap Yayınları’ndan Çıktı

Atillâ Dorsay’ın Bir Kraliçeyle Dostluk ve Ayrılık Hikâyem adlı yeni kitabı Profilkitap Yayınları tarafından yayınlandı. Dorsay kitabının arka sayfasında şöyle yazıyor: “Türlü çirkinlikler içinde yaşayan bir toplumda onun güzelliği hayatlarımızın en güzel armağanlarından, bize verilmiş en güzel tesellilerden biridir. O bir film oyuncusu, bir aktris, bir anne, toplumuyla uyum ve kendisiyle barış içinde yaşamış bir kadın değildir… O kendisine toplum tarafından verilmiş o eşsiz unvanın bir eldiven uyduğu müstesna bir kadındır; o Türkan Sultan’dır. Onu sevmemek kimin haddine! O yazar ise ona hayranlığını hep sürdürecek ve bu hayranlığının nedenlerini, bir gün, bir kitapta daha iyi anlatmaya çalışacaktır.”