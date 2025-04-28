Sinan Kesova’nın Ödüllü Çıkış Filmi Büyük Kuşatma, Şimdi MUBİ’de Gösterimde

Sinan Kesova’nın yönetmenliğini üstlendiği ve Arda Ekşigil ile birlikte senaryosunu da kaleme aldığı Büyük Kuşatma, geçtiğimiz yıl, 43. İstanbul Film Festivali’nde (43. Istanbul Film Festival) Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’ne layık görülmüştü. Geçmişin yüküyle içine kapanmış, unutulmaya yüz tutmuş bir karakterin iç çatışmalarını ironi ve büyük bir ustalık ile anlatan film, dram ve absürt mizah öğelerini etkileyici bir dengeyle bir araya getiriyor. Oyuncu kadrosunda Alp Öyken, Dolunay Soysert, Yiğit Sertdemir, Asiye Dinçsoy, Samal Yeslyamova, Tarık Papuççuoğlu ve Eraslan Sağlam’ın yer aldığı Büyük Kuşatma, sadece MUBI’de gösteriliyor.

Basın Bülteni

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