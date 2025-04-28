Gölgedeki Yıldız, Türkçe Alt Yazılı Birinci Fragmanı Yayınlandı

Monkeypaw Productions’tan gelen Gölgedeki Yıldız filminin hikâyesi, şöhretin, gücün ve her ne pahasına olursa olsun mükemmelliğe ulaşma takıntısının iç dünyasına karanlık bir yolculuk sunuyor. Türkçe altyazılı birinci fragmanı paylaşılan film köklü bir futbol hanedanının yaşlanan baş oyun kurucusundan davet alan genç ve umut vadeden bir oyuncunun, izole bir tesiste antrenmana çağrılmasını konu alıyor.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.