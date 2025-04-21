Justin Tipping’in yönettiği ve Marlon Wayans, Tyriq Withers, Julia Fox, Tim Heidecker, Jim Jefferies, Guapdad 4000 ile Tierra Whack’in oynadığı Gölgedeki Yıldız (Him), önümüzdeki aylarda UIP Filmcilik dağıtımıyla ????? tarafından vizyona çıkarılıyor.

Gölgedeki Yıldız, köklü bir futbol hanedanının yaşlanan baş oyun kurucusundan davet alan genç ve umut vadeden bir oyuncunun, izole bir tesiste antrenmana çağrılmasını konu alıyor. Marlon Wayans, efsanevi oyun kurucu rolünde çarpıcı bir performans sergilerken, eski kolej sporcusu Tyriq Withers, onun himayesindeki genç oyuncuyu canlandırıyor.