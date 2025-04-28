Valilik Özel Ödülü, Aile Temalı Filme Verilecek

Adını şehrin köklerinden alan ve bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali’nin ayrıntıları paylaşılmaya devam ediliyor. Düzenleme Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Valilik Özel Ödülü “Aile” temalı bir filme verilecek. Konu hakkında açıklamada bulunan festival Onur Kurulu Başkanı ve Düzce Valisi Selçuk Aslan şunları söyledi: “Düzce, hizmet verdiği her faaliyet kolunda ciddi başarılara imza atmış, bu başarılarını taçlandıran dinamik bir şehir. İlk defa düzenlenecek bu festival şehrimizi sanatla bir adım daha öteye taşıyacak. Sinema severleri Düzce’ye, bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz. Festivalde Valilik Özel Ödülü, Aile temalı bir filme verilme kararı alınmıştır.”

Basın Bülteni

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Selçuk Aslan (Düzce Valisi)



Prof. Dr. Ceyhan Kandemir (Festival Başkanı) – Burak Coşkun (Düzce Belediye Başkan Yardımcısı) – Selçuk Aslan (Düzce Valisi) – Prof. Dr. İlhan Genç (Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı) – Erdoğan Bıyık (Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

