Battal Karslıoğlu’nun yönettiği ve Caner Atacan, İlhan Karamanoğulları, Soner Türker ile Abidin Yerebakan’ın oynadığı Aşağı Mahalle, 02 Mayıs 2025’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Gedikoğlu Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Aşağı mahallenin gençleri Serkan ve Aykut, mahallede abi olarak gördükleri Abidin’e gelen cevizleri almak için otogara giderler. Aynı zamanda Büyük Baba’nın sağ kolu Halit ve adamları da “Ceviz” kod adlı uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştirmek için otogardadır. Serkan ve Aykut, yanlışlıkla Büyük Baba’nın uyuşturucu dolu çantasını alınca kendilerini büyük bir maceranın içerisinde bulur. Bu durumdan kurtulmak için bir plan yaparlar.