Kültür Sanat Belgeselleri Festivali Dijital Detaylar Beşinci Yılında

Dijital Detaylar 5. Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali, 08 – 10 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Prof. Dr. Ceyhan Kandemir’in kurucu başkanlığını üstlendiği festival çevrimiçi yapılacak. Her yıl belgesel sinema alanında Etkileyici Senaryo / Hikâye, Başarılı Yönetmen, Yaratıcı Kurgu, Özgün Yapım Tasarımı Ödülleri ve Belgesel Ustası Onur Ödülü veren festivalin tüm zor koşullara rağmen etik ve bilimsel perspektif ilkelerle devam ettiğini belirten Kandemir, “Gerçek değerlerin görünür olması amacıyla yola çıktık, özgür kalmaya devam ettik ve devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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