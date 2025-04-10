44. İstanbul Film Festivali Etkinlikleri

İstanbul Film Festivali bu yıl da film gösterimlerinin yanı sıra özel etkinliklerle izleyicileri sinema dünyasının önemli isimleriyle bir araya getiriyor. Hayaller filmiyle bu yıl Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan ve altı 6 metrajlı filmiyle onuruna bir retrospektif bölümle festivalde yer alan Norveçli yönetmen Dag Johan Haugerud, 16 Nisan Çarşamba günü saat 12:00’de Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yapılacak söyleşide sinemaseverlerle buluşacak.