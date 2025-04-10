İthaki Yayınları 17 Nisan Kitapları

İthaki Yayınları, 17 Nisan’da satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Hugh Howey’inn Uzay Feneri 23, Enrique Villa Matas’ın Bu Ne Saçma Sis, Franz Kafka’nın Dava, Joseph Conrad’ın Lord Jim ve Mehmet Yaşın’ın Soydaşınız Balık Burcu adlı kitapları 17 Nisan’da satışa sunulacak. Ünlü İngiliz yazar Joseph Conrad’ın Lord Jim’i, yayımlandığı dönemde büyük yankı uyandırarak 20. yüzyıl edebiyatının temel taşlarından biri hâline geldi. İnsanın vicdanıyla, onuruyla ve kendi kimliğiyle olan mücadelesini evrensel bir temada işleyen romanda Jim’in hikâyesi, yalnızca bireysel bir trajedi değil, aynı zamanda insan olmanın ve hatalarla yüzleşmenin yolculuğudur.