44. İstanbul Film Festivali 11 Nisan’da Başlıyor

44. İstanbul Film Festivali, 11 – 22 Nisan 2025 tarihleri arasında 139 uzun ve 15 kısa metrajlı filmi seyirciyle buluşturacak. Festival seçkisinde, bu yıl da usta yönetmenlerin son işleri ve dünya festivallerinden merakla beklenen filmler dikkat çekiyor. Film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncularla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinliklerle festival 12 gün boyunca sinema dolu bir program sunuyor. Uluslararası niteliğini vurgulayacak yeni bir yapı kazanan İstanbul Film Festivali’nde resmi seçki kapsamında toplam üç yarışmalı bölüm, Altın Lale Yarışması, Kısa Film Yarışması ve Yeni Bakışlar yer alıyor.

Basın Bülteni

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