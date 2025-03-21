Filiz Akın’ı Kaybettik

Sinemamızın sevilen yıldızı Filiz Akın, 21 Mart 2025 Cuma günü hayatını kaybetti. 1943 yılında Ankara’da doğan Akın’ın hatırlanan filmleri arasında Şaka ile Karışık, Akasyalar Açarken, Gurbet Kuşları, İstanbul Sokaklarında, Gül ve Şeker, Ömrümün Tek Gecesi, Dağlar Kızı Reyhan, Yumurcak, Beyaz Güller, Ankara Ekspresi, Aşktan da Üstün, Fadime, Umutsuzlar, Küçük Sevgilim, Ömrümce Unutamadım, Emine, Seni Sevmek Kaderim, Utanç, Tatlı Dillim, Memleketim, Zambaklar Açarken, Almanyalı Yarim gibi filmler var. Akın’ın cenazesi, 22 Mart 2025 Cumartesi günü Bebek Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Merhumeye Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.