Sonradan Gurme Filmi Oyuncuları Gaziantep’e Doyamadı

Sonradan Gurme filminin çekimleri devam ederken Gaziantep’te olan oyuncular setin keyifli ortamına ve Gaziantep’in lezzetli yemeklerine doyamadıklarını söylediler. Hamdi Alkan’ın yönettiği ve senaryosunu Şeyda Delibaş ve Orhan Uslu’nun kaleme aldığı projenin yürütücü yapımcılığını Atıf Erdoğan yaparken, görüntü yönetmenliğini ise Barış Yücel üstleniyor. Filmin başrollerini Timur Acar, İlker Aksum, Aslıhan Güner, Zeynep Alkan ve Orhan Uslu paylaşıyor.

Basın Bülteni

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