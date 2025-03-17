Drias’ın yönettiği ve Abun Sungkar, Gisellma Firmansyah, Iwa Kusuma ile Nita Gunawan’ın oynadığı Zifiri (Anak Kunti), 27 Haziran 2025’de A90 Pictures dağıtımıyla Şeddadi Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Dini bir yatılı okulda okuyan Sarah, peşini bırakmayan kâbuslar ve açıklanamaz olaylar yaşamaya başlar. Bu sırrın peşine düşerek, arkadaşı Azizah’ın doğduğu Wonoenggal köyüne gider. Ancak köy, yıllardan beri anlatılan bir lanetin gölgesinde yaşamaktadır: Diri diri gömülen bir kadının ruhu, intikam almak için Wonoenggal’a geri dönmüştür. Geceleri duyulan bebek ağlamaları ve aynalarda beliren siluetler Sarah’yı lanetin merkezine çeker.